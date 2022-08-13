شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية يرشح متخصصين للحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف الأحزاب المصرية المنضوى تحت رايته 42 حزبا سياسيا خلال اجتماع مساء اليوم السبت، بمقر حزب إرادة جيل، مشروع بيان تحالف الاحزاب المصرية بشأن الحوار الوطني.

وقال التحالف فى بيان خلال الاجتماع : انطلاقا من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر للحوار الوطن لمناقشة المشاكل والتحديات التى تواجهها مصر حاليا فى مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للعبور بمصر للجمهورية الجديدة، فقد استجاب تحالف الاحزاب المصرية إلى طلب مجلس أمناء الحوار الوطنى الذى سيتولى إدارة الحوار بشأن تقديم ترشيحات أحزاب التحالف للمقررين والمقررين المساعدين الأصليين والاحتياطيين للجانب الخمسة عشر المنبثقة عن المحاور الثلاثة وهى المحور السياسى والاقتصادى والاجتماعى".

وأعلن تحالف الاحزاب المصرية أنه تم ترشيح عدد من المتخصصين من قبل أحزاب التحالف بمتوسط مرشحين أصليين ومرشحين احتياطيين لكل لجنة من اللجان الخمسة عشر بهدف الإسهام الإيجابى من جانب تحالف الأحزاب المصرية فى إنجاح مؤتمر الحوار الوطنى والوصول إلى مخرجات تحقق الهدف من الحوار الوطنى وتحقق تطلعات الشعب المصرى العظيم فى مستقبل أفضل وحلم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى العبور للجمهورية الجديدة، حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها تحيا مصر تحيا مصر.