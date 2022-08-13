شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الحديثة: التعديل الوزارى ضرورى لضخ دماء جديدة تواصل مسيرة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن التعديل الوزارى الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم فى جلسته الطارئة التى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشملت 13 حقيبة وزارية، توقيتها فى غاية الأهمية نظرا للحاجة إلى ضخ دماء جديدة قادرة مواصلة مسيرة التنمية وتنفيذ رؤى الدولة الطموحة التى تتبناها القيادة السياسية، والسير نحو طريق الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة لا تلين.

وتابع النائب هشام هلال فى بيان، أن هذا التعديل الوزارى جاء لتطوير الأداء الحكومى، خاصة أن معظم الحقائب الوزارية التى تم تغييرها لامسة للمواطن بشكل كبير الأمر، وترتبط بقضايا حيوية، وبالتالى التغيير كان مطلوبا من منطلق أن التغيير فى الأشخاص يؤدى إلى تغيير فى الفكر والسياسات المتبعة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن الحكومة عليها جهد كبير خلال الفترة القادمة، من أجل تحسين الوضع الاقتصادى وتحقيق معدلات نمو أكبر فى ظل الظروف الحالية والأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الوزراء الذى انتهى دورهم وخرجوا، أدوا ما عليهم قدر المستطاع وفق رؤيتهم، املا فى تحقيق الوزراء الجدد النجاح وأن يوفقهم الله فى مهامهم الجديدة، لأن الطريق لن يكون صعبا بل ممتلئا بالتحديات الكبيرة التى تستلزم إرادة قوية لتسخيرها وتحويلها إلى إنجازات.