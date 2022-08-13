شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق إنسان البرلمان: التعديلات الوزارية نتاج للاهتمام بالمواطن المصرى وتلبية احتياجاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التعديلات الوزارية نتاج للاهتمام بالمواطن المصري وتلبية احتياجاته، موضحًا أن ذلك سواء في القطاعات الخدمية والمجتمعية، لكي تتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأوضح النائب طارق رضوان خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أننا لمسنا خلال الفصل التشريعي لأول والثاني، متلازمين مع حكومة المهندس مصطفى مدبولي، إنجازات تمس المواطن المصري، وحدث هدوء في بعض الحقائب تطلبت أن يكون هناك تغير للأشخاص الذين نكن لهم الاحترام والتقدير، ونشكرهم على الجهد الذي قاموا به الفترة الماضية.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه كان لزاماً تغيير للأشخاص لتضخ الدماء مرة أخرى في الوزارات التي تطلبت هذا في الوقت الراهن، مشدداً على أن الدولة دولة مؤسسات وليست أفراد، فالتغيير جاء في إطار منظم ل هذه العلاقة، والعمل الفترة المقبلة يتطلب التغيير الذي تم خاصة في الحقائب الوزارية التي تم بشكل مباشر الخدمات.