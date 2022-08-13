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"وجه المصلين لمسجد آخر وأتلف الميكروفون".. تفاصيل ضرب شخص لمؤذن بالبحيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل التعدي على مؤذن في أحدى قرى البحيرة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم السبت: "بالنسبة لما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على مؤذن مسجد بإحدى القرى بمحافظة البحيرة لرفع أذان صلاة الجمعة بدلاً منه".

وأوضحت: "بالفحص تبين قيام عامل مقيم بذات القرية محل الواقعة - مريض نفسى ومعروف عنه إفتعال المشاكل بين أهالى القرية - بالتعدي على عامل المسجد لرغبته فى رفع الأذان بدلاً منه مما أدى إلى تلف ميكروفون المسجد ودفع المصلين للتوجه لمسجد آخر لأداء الفريضة".

وأتمت: "وتم ضبطه بمعرفة الأجهزة الأمنية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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