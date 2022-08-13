الأقدم في الحكومة.. السيطرة على المساجد تُبقي على مختار جمعة وزيرًا للأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نجح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في إبعاد إسمه عن قائمة الراحلين الـ12 من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد أن أحدث طفرة في بالوزارة والجهات التابعة لها.

وتمكن مختار جمعة، أقدم وزراء الحكومة الحالية، والذي تولى منصبه في الـ17 من يوليو 2013 وزيرا للأوقاف في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، من إبعاد المنتمين للإخوان من الوزارة والجهات التابعة لها، بعد أن سيطرت عليها الجماعة المحظورة لمدة عام، تمكنت خلالها بالدفع بأعضاءها في جميع مفاصلها.

القضاء على الخطاب المتطرف

بدأ وزير الأوقاف، مهام عمله بوضع خطة لمحاولة السيطرة على المساجد والقضاء على الخطاب المتطرف الذي كان يبثه أعضاء الجماعة عبر منابرها، فقرر تطبيق الخطبة الموحدة، من خلال موضوع تحدده إدارة بحوث الدعوة بالديوان العام.

واستعان وزير الأوقاف بنخبة من شباب العلماء أبرزهم "الدكتور هشام عبدالعزيز، والدكتور نوح العيسوي، والدكتور أشرف فهمي، والدكتور محمد عزت، والدكتور كمال سيف، والدكتور أيمن ابو عمر، والدكتور محمد ابو ستيت، والشيخ صبري ياسين والشيخ جابر طايع، ورفيق القاضي، لمساعدته في خطة تطهير الوزارة ومديرياتها من أعضاء جماعة الإخوان، وفرض السيطرة التامة على جميع المساجد، التي أصبحت تقدم خطابا وسطيا أعادها لسابق عهدها، وقامت بالعديد من الأنشطة.

نجاحات غير مسبوقة لهيئة الأوقاف

لم يغفل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بجانب التصدي لأعضاء جماعة الإخوان، استعادة أموال الوقف المنهوبة وإزالة التعديات على أراضيها، وعقد اجتماعات عدة مع قيادات الهيئة، وتم وضع خطة طويلة الأمد، والتي نجحت في تحقيق أرقاما قياسية في إيرادات مال الوقف، والتي وصلت إلى 2 مليار و15 مليون جنيه عن العام المالي الماضي للمرة الأولى في التاريخ.

الدفع بالشباب في المناصب القيادية

حرص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على تأهيل بعض شباب العلماء لتولي مناصب قيادية في الوزارة، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فاختار مجموعة من أئمة خريجي البرنامج الرئاسي وغيرهم، ورافقوه في المؤتمرات والندوات، ودفع بهم في المناصب القيادية بعد اكتسابهم الخبرة اللازمة وهم: "الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني، الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، الدكتور كمال سيف مدير مكتب الوزير، الدكتور عبدالله حسن مساعد الوزير، الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، رفيق القاضي مدير المكتب الفني، الدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير للامتحانات، الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات، المهندس سمير الشال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف".

الاعتماد على المرأة

استعان جمعة، بقيادات نسائية بالديوان العام وهيئة الأوقاف استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي خصص 2018 عامًا للمرأة، أبرزهن:"سمر إبراهيم محمود مدير عام التخطيط، راندا صلاح محمود دسوقى لتسيير أعمال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ليلى عطا الله محمود عثمان وكيل الوزارة للشئون الهندسية بهيئة الأوقاف، رانيا محمد عبد الفتاح وكيل الوزارة للشئون القانونية بهيئة الأوقاف، الدكتورة جنية محمود محمد عبد الرحمن لتسيير أعمال وظيفة الإدارة العامة للشئون الطبية، نسرين محمد خليل التباع لتسيير أعمال وظيفة مدير عام التطوير المؤسسي، غادة عبد الحليم محمد عبد الحليم – لتسيير أعمال الإدارة العامة للنظم والتطبيقات، منى حسين لتسيير أعمال الإدارة العامة للبر، سوزان سمير جمعة محمد لتسيير أعمال الإدارة العامة للإحصاء والتقارير، روض زكريا محفوظ لتسيير أعمال الإدارة العامة للأملاك.

السيطرة على المساجد

نجح الدكتور محمد مختار جمعة، في إعادة المساجد لدورها، وأصبحت عبارة عن مدارس علمية تقيم ندوات في شتى المجالات ومقارئ قرآن لكبار القراء والجمهور وتحفيظ القرآن للأطفال، ومجالس إفتاء وابتهالات.

ووضعت وزارة الأوقاف، برنامجنا صيفيًا للأطفال يتضمن تحفيظ القرآن الكريم وأنشطة متنوعة داخل المسجد، فضلا عن تنظيم رحلات ترفيهية للمشاركين.

وبعد تجديد الثقة، عقد الدكتور محمد مختار جمعة، اجتماعًا مع قيادات وزارة الأوقاف لمناقشة خطة نشر الدعوة في مجالات الدعوة والقرآن الكريم وتدريب الأئمة والواعظات والدورات الدولية والبر وخدمة المجتمع.

وتوجه وزير الأوقاف، بخالص الشكر والتقدير لقائد المسيرة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذه الثقة الغالية، معاهدًا الله ومعاهدًا الرئيس على بذل أقصى الوسع والجهد وفاء بحق هذه الثقة العظيمة، سائلا الله (عز وجل) أن يوفقه وزملائه لخدمة هذا الوطن في ظل قيادته الحكيمة.

وأكد وزير الأوقاف أن خطة نشر الدعوة في مجالات الدعوة والقرآن الكريم وتدريب الأئمة والواعظات والدورات الدولية والبر وخدمة المجتمع ستكون غير مسبوقة في مختلف المجالات، حيث كلف فريق العمل بوضع خطة نموذجية متقدمة لتطوير جميع الأنشطة بالوزارة.