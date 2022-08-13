بايدن يدين الاعتداء على الكاتب سلمان رشدي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أدان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاعتداء الذي استهدف الكاتب الهندي البريطاني، سلمان رشدي، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأدانت الولايات المتحدة، اليوم السبت الهجوم الذي تعرض له الكاتب البريطاني سلمان رشدي، واصفة الهجوم بأنه "يستحق الشجب".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان: "هذا العمل العنيف مروع .. نحن جميعا في إدارة بايدن – هاريس نصلي من أجل شفائه العاجل"، بحسب ما نقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وشكر سوليفان المسعفين والشرطة على استجابتهم للهجوم.

وتعرض رشدي لهجوم نفذه شاب يبلغ من العمر 24 عاما على مسرح مفتوح خلال ندوة في منطقة تشوتاكوا بولاية نيويورك صباح أمس الجمعة، وأصيب بجروح خطيرة وطعنات في رقبته وبطنه.

ونُقل رشدي إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية ووُضع على جهاز التنفس الصناعي، وفقا لما ذكره مدير أعماله أندرو ويلي.