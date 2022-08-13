الديمقراطيون بالنواب الأمريكي يمررون قانونا بشأن الرعاية الصحية والضرائب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ/ ت ك أ):

مرر المشرعون الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون شاملا بشأن الرعاية الصحية والضرائب والتغير المناخي.

وصوت 220 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 207 نواب ضده، حيث صوت جميع الديمقراطيين لصالحه وجميع الجمهوريين ضده، حسبما ذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز"

ولدى اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي ، حقق الديمقراطيون سلسلة من الانتصارات التشريعية في الأسابيع القليلة الماضية، من بينها توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتأمين الرعاية الصحية ومزايا للمحاربين القدامى الذين تعرضوا لأدخنة سامة جراء حرق مخلفات حربية في حفر، واستثمار نحو 53 مليار دولار في صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وتمرير تشريع بشأن السلامة يتعلق بالأسلحة.

وشهد هذا الزخم ذروته عند تمرير قانون خفض التضخم.

ويتم إحالة قانون خفض التضخم، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ الأحد الماضي بعد ترجيح نائبة الرئيس كامالا هاريس للجانب المؤيد، إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه .