غدا.. بدء التحويلات إلى جامعة القاهرة إليك الشروط والإجراءات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، موعد بدء التحويلات إلى جامعة القاهرة، والمقرر لها أن تستمر لمدة شهر بالنسبة للفرق الأعلى، في حين تستمر التحويلات إلى جامعة القاهرة حتى بدء الدراسة بالنسبة للطلاب المستجدين ونقل القيد وقبول المؤهلات العليا.

وفي السطور التالية، نستعرض كافة التفاصيل عن التحويلات إلى جامعة القاهرة والتي تتم من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة لشؤون التعليم.

ويأتي موعد بدء التحويلات إلى جامعة القاهرة أمام الطلاب الراغبين في التحويل للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023، اعتبارا من غد الأحد 14 أغسطس الجاري وتستمر لمدة شهر بالنسبة للفرق الأعلى.

في حين تستمر التحويلات إلى جامعة القاهرة حتى بدء الدراسة بالنسبة للطلاب المستجدين ونقل القيد وقبول المؤهلات العليا.

شروط التحويلات إلى جامعة القاهرة

وتأتي شروط التحويلات إلى جامعة القاهرة، وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد عثمان الخشت في تصريحات له اليوم الجمعة كالتالي: تتم التحويلات إلى جامعة القاهرة في إطار كل من النسبة التي تحددها مجالس الكليات وإمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات.

تكون الأولوية في التحويلات إلى جامعة القاهرة للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، وأن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة.

إجراءات التحويلات إلى جامعة القاهرة

ومن جانبه، قال الدكتور جمال الشاذلى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إجراءات التحويلات إلى جامعة القاهرة تتطلب:

قيام الطلاب الراغبين في التحويل إلى الفرق الأعلى بتقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، وبيان بالمواد الدراسية والمحتوى الدراسي، بشرط ألا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جدا بالنسبة للكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية.

مع مراعاة الشروط التي تضعها كل كلية للتحويل طبقا لطبيعة الدراسة بها، وفرض المواد التي لم يسبق للطالب دراستها بجامعة القاهرة طبقا للوائح الكليات.​