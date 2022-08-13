9 نعوش في جنازة واحدة.. مشهد مهيب لتشييع ضحايا "تصادم المنيا" في بلابيش سوهاج - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

شيع الآلاف من أهالي قرية البلابيش والقرى المجاورة بدار السلام جنوبي محافظة سوهاج، اليوم السبت، جثامين 9 من أبنائها، لقوا مصرعهم في حادث تصادم المنيا المروع الذي شهده الطريق الصحراوي الشرقي.

ووصلت الجثامين من محافظة المنيا بسيارات نقل الموتى، وفور دخولهم القرية تعالت أصوات بكاء وصراخ أقارب وأصدقاء المتوفيين.

سيطرت حالة من الحزن على المُشيعين أهالي قرية البلابيش، عقب تلقيهم نبأ تعرض سيارة أجرة "ميكروباص" من القرية لحادث تصادم مع سيارة أخرى ميكروباص، ووجود 9 جثث و17 مصابًا جراء الحادث، جميعهم من قبيلة البلابيش بدار السلام جنوبي محافظة سوهاج.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لدفاتر عزاء حزنًا على الضحايا، ودعاءً للمصابين بالشفاء العاجل، وأثنى الأهالى على دماسة خُلق المتوفين وحسن تعاملهم مع الجميع من أبناء القرية والقرى المجاورة.

شملت قائمة أسماء ضحايا حادث المنيا "أبناء قبيلة البلابيش بدار السلام بسوهاج" كل من: حسام بيومي عطيت الله أحمد، رأفت محمد مهدي عبدالرازق 59 عامًا عامل، حنان فؤاد عبدالحميد عبدالرازق 25 عامًا ربة منزل، رفاعي ناجح مختار حافظ 21 عامًا عامل، عبدة حسن أحمد حسين 60 عامًا عامل، محمود حسن أحمد الضوي 50 عامًا سائق، جنى حازم بيومي عطيت الله، عبدة حسن محمود 8 أعوام، طفلة مجهولة الهوية تبلغ من العمر حوالي 3 أعوام.

وكان مدير أمن المنيا تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود متوفين ومصابين.