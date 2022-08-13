انت الان تتابع خبر حركة مدنية: نتفق مع الإطار والتيار بهذه الأمور والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال الأمين العام لحركة نازل اخذ حقي الديمقراطية مشرق الفريجي، إن القوى المدنية تتفق مع التيار الصدري بحل البرلمان، ومع الإطار التنسيقي بتعديل قانون الانتخابات.
وأشار الفريجي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إلى أن "جمهور القوى المدنية قادر على النزول إلى الشارع في أي لحظة".
وأضاف، أن "القوى المدنية بعيدة عن طرفي النزاع (التيار الصدري والإطار التنسيقي) وهدفنا ايجاد نظام بديل"، مؤكداً أن المدنيين لا يفكرون بالاعتصام حالياً.
وتابع الفريجي، "يجب الاتفاق على تغيير قانون الانتخابات وإعادة النظر بالمفوضية ثم حل البرلمان".
وأضاف، أن "القوى المدنية بعيدة عن طرفي النزاع (التيار الصدري والإطار التنسيقي) وهدفنا ايجاد نظام بديل"، مؤكداً أن المدنيين لا يفكرون بالاعتصام حالياً.
وتابع الفريجي، "يجب الاتفاق على تغيير قانون الانتخابات وإعادة النظر بالمفوضية ثم حل البرلمان".