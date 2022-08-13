حركة مدنية: نتفق مع الإطار والتيار بهذه الأمور

وأشار الفريجي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إلى أن "جمهور القوى المدنية قادر على النزول إلى الشارع في أي لحظة".

وأضاف، أن "القوى المدنية بعيدة عن طرفي النزاع (التيار الصدري والإطار التنسيقي) وهدفنا ايجاد نظام بديل"، مؤكداً أن المدنيين لا يفكرون بالاعتصام حالياً.



وتابع الفريجي، "يجب الاتفاق على تغيير قانون الانتخابات وإعادة النظر بالمفوضية ثم حل البرلمان".