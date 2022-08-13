كييف: مقتل 43 ألف جندي روسي

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جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم). وبحسب البيان، تم تدمير 1856 دبابة و4115 عربة مدرعة و978 نظام مدفعية و261 منظومة صواريخ متعددة، و136 وحدة للدفاع الجوي و223 طائرة حربية و193 مروحية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أوكرانيا القضاء على 43 ألف جندي روسي، بينهم 200 يوم أمس فقط، منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي وحتى أمس.جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم). وبحسب البيان، تم تدمير 1856 دبابة و4115 عربة مدرعة و978 نظام مدفعية و261 منظومة صواريخ متعددة، و136 وحدة للدفاع الجوي و223 طائرة حربية و193 مروحية.

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