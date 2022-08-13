عنف أثناء تفريق مسيرة نسائية في كابول

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وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي قوات طالبان وهي تطلق طلقات تحذيرية وتعتدي جسديا على النساء، لتفريق تجمعهن، في قلب المدينة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت قوات حركة طالبان، مرة أخرى، مظاهرة سلمية نظمتها عشرات النساء في شوارع كابول أمس، وهن رافعات شعار «غذاء وعمل وحرية».وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي قوات طالبان وهي تطلق طلقات تحذيرية وتعتدي جسديا على النساء، لتفريق تجمعهن، في قلب المدينة.

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