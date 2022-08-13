شكرا لقرائتكم خبر نقل وثائق سرية من منزل ترمب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم القائمة المفصلة عناصر تم أخذها من المنزل وتم الكشف عنها بناء على طلب وزارة العدل مع مذكرة التفتيش المصاحبة، مجموعة واحدة من الوثائق المصنفة على أنها «وثائق سرية متنوعة، سرية للغاية، سرية وحساسة».كما تقول القائمة أيضا «إن العملاء استعادوا أربع مجموعات من الوثاق السرية للغاية، وثلاث مجموعات من الوثائق السرية، وثلاث مجموعات من الوثائق السرية الخاصة».
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