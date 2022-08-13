حملة سعودية تكافح العمى بالمغرب وبنجلاديش

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وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة التي استمرت من الأول وحتى الثامن من أغسطس، على 3185 حالة، ووزع 1217 نظارة طبية، وأجرى 280 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها بالنجاح.وأجرى الفريق 668 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض في مدينة مهيربو ببنجلاديش، خلال الفترة من 4 حتى 12 أغسطس الحالي، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وتم الكشف على 10,310 حالات، فضلا عن توزيع 1716 نظارة طبية.
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