شكرا لقرائتكم خبر حملة سعودية تكافح العمى بالمغرب وبنجلاديش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملة طبية تطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في المغرب وبنجلاديش، ضمن برنامج «نور السعودية التطوعي».

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة التي استمرت من الأول وحتى الثامن من أغسطس، على 3185 حالة، ووزع 1217 نظارة طبية، وأجرى 280 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها بالنجاح.

وأجرى الفريق 668 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض في مدينة مهيربو ببنجلاديش، خلال الفترة من 4 حتى 12 أغسطس الحالي، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وتم الكشف على 10,310 حالات، فضلا عن توزيع 1716 نظارة طبية.