القوات المشتركة تضبط خلية تهريب حوثية

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وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان صحفي أن الخلية تتكون من أربعة عناصر بحارة هم «إبراهيم عقد، مصطفى قداد، حسين صليل، ومحمد جنيد»، جميعهم من منطقة أبو زهر الساحلية شمال مدينة الخوخة.ووفق منطوق اعترافات أعضاء الخلية، فقد تم تجنيدهم لتهربب السلاح عن طريق مهرب يعمل لدى ميليشيات الحوثي في ميناء الحديدة، يدعى علي حلحلي.
وأقر أفراد الخلية في الاعترافات بتورطهم في عمليات تهريب أسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني إلى موانئ الحديدة، وتضمنت اعترافات أعضاء الخلية معلومات عن طريقة التهريب بإشراف خبراء الحرس الثوري الإيراني، في تأكيد جديد لمدى تبعية ميليشيات الحوثي لإيران، كما كشفت اعترافاتهم استخدام ميليشيات الحوثي موانئ الحديدة لتهريب الأسلحة.
وأشار المصدر، إلى أن خلية «أبوزهر» عملت مع خليتين مماثلتين سيتم بث اعترافاتها ضمن سبع خلايا لميليشيات الحوثي، بينها خلايا تجسس وتخابر تم ضبطها أخيرا في الساحل الغربي.
على صعيد آخر، توفي ما لا يقل عن 77 شخصا بينهم أطفال في اليمن جراء السيول والفيضانات خلال الأسابيع الماضية (النصف الثاني من يوليو والأسبوع الأول من أغسطس) في سبع محافظات يمنية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق (أوتشا) - في تقرير - «إن أكثر من 32 ألف أسرة تضررت في اليمن نتيجة السيول والفيضانات في 16 محافظة، وما زال 20 ألف شخص مهددين خلال الأيام القادمة». وأضاف «تم الإبلاغ عن أضرار جسيمة في مخيمات النازحين والممتلكات الخاصة في محافظات الجوف وحجة ومأرب وصنعاء».
أضرار السيول في حضرموت:
- 356 أسرة نازحة تضررت
- 134 أسرة صارت بلا مأوى
- 356 مادة غذائية تضررت
مشاهدات يمنية:
- ميليشيات الحوثي تواصل نهب أراضي قبائل همدان وتفض اعتصاما لهم بقوة السلاح.
- إصابة أربعة مدنيين من أبناء همدان برصاص عناصر حوثية في منطقة الأعصاب بهمدان.
- ميليشيات الحوثي تستعرض قواتها العسكرية وتتأهب لجولة أخرى من المعركة.
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