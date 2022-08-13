شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يهنئ الحكومة بعد التعديل.. ويطالب بتبنى أطر جديدة للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، الوزراء الجدد على ثقة الرئيس والبرلمان، متمنياً لهم التوفيق والسداد فى المهمة الوطنية.

وقال الدكتور عصام خليل رئيس الحزب فى بيان صحفى، إن التعديل الوزارى مستوفى الإجراءات الدستورية واللائحة وفقط نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وانضمام الوزراء الجدد تكليف وليس تشريف يستدعى تبنى أطر واستراتيجيات جديدة حتى يشعر المواطن باداءها.

وأضاف «خليل»، أن التعديل تضمن حقب وزارية تعكس أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة منها الجوانب الاقتصادية والشخصية المصرية وتمكين الصناعة وزيادة الدخل القومى.

وأشار إلى أن التغيير الوزارى لا ينتقص من قدر وعطاء السابقين من الوزراء، بينما لكل مرحله رجالها واستراتيجيات عملها وفق معطيات الحالة.

وأوضح أن التعديل الوزارى لحقب الصناعة والإنتاج الحربى وقطاع الأعمال والقوى العاملة باعتبارها جزءا أساسيا يستهدف من خلالها تمكين التصنيع المحلى والارتقاء به، أما التعليم والصحة والثقافة يرمى إلى تطوير الشخصية المصرية ولاسيما فى ضوء الظواهر التى تتفشى فى المجتمع منها القتل وغيرها.

وألمح إلى أن شمول التعديل لحقب السياحة والطيران يهدف لتطوير مصادر الدخل القومى المصرى، والمحليات حتى يشعر المواطن بالخدمات العامة.

وتابع «إن تحليل التعديل الوزارى يعطى قراءة عن أولويات العمل الوطنى للمرحلة، مؤكدا أن تحقيق خدمة جيدة للمواطن لن يتحقق إلا بوجود اقتصاد قوى يليق بمصر وحجمها وتاريخها، والتوجه العالم هو تمكين الاقتصاد المحلى سوء صناعة أو تجارة، مع أولوية قصوى بالعنصر البشرى لانه ركيزة التطوير».