شكرا لقرائتكم خبر عن ‏42 حزبا يشيدون بالتعديل الوزاري خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية بمقر حزب إرادة جيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد تحالف الأحزاب المصرية المنضوية تحت رايته 42 حزبا سياسيا اجتماع بمقر حزب إرادة جيل الذي يترأسه النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.

وأعلن تحالف الاحزاب المصرية تأييده للتعديل الوزارى الذى أقره مجلس النواب فى جلسته الطارئة اليوم بناء على طلب رئيس الجمهورية طبقا للدستور .

ويؤكد تحالف الأحزاب المصرية بالإجماع، أن التعديل الوزارى الذى شمل حقائب وزارية هامة هدفه ضخ دماء جديدة فى شرايين العمل الحكومى وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.

وهنأ تحالف الاحزاب المصرية الوزراء الجدد الذين تولوا المسئولية متمنيا لهم التوفيق والسداد .

كما يوجه التحالف رسالة شكر لكل الوزراء السابقين الذين بذلوا كل الجهود الممكنة لخدمة مصر وشعبها متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم واعمالهم خارج الوزراة.