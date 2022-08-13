اخبار العالم

‏42 حزبا يشيدون بالتعديل الوزاري خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية بمقر حزب إرادة جيل.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن ‏42 حزبا يشيدون بالتعديل الوزاري خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية بمقر حزب إرادة جيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد تحالف الأحزاب المصرية المنضوية تحت رايته 42 حزبا سياسيا اجتماع بمقر حزب إرادة جيل الذي يترأسه النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.

 

وأعلن تحالف الاحزاب المصرية تأييده للتعديل الوزارى الذى أقره مجلس النواب فى جلسته الطارئة اليوم بناء على طلب رئيس الجمهورية طبقا للدستور .

 

ويؤكد تحالف الأحزاب المصرية بالإجماع، أن التعديل الوزارى الذى شمل حقائب وزارية هامة هدفه ضخ دماء جديدة فى شرايين العمل الحكومى وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.

 

وهنأ تحالف الاحزاب المصرية الوزراء الجدد الذين تولوا المسئولية متمنيا لهم التوفيق والسداد .

 

كما يوجه التحالف رسالة شكر لكل الوزراء السابقين الذين بذلوا كل الجهود الممكنة لخدمة مصر وشعبها متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم واعمالهم خارج الوزراة.

 

 

0b65c7e8-6295-4707-8c78-b34ec1e2e107

 

 

4cbda3c0-a554-4060-af86-34a4b4fbedf1

 

 

8e431f64-c21c-4685-aece-5d4a5020a5f3

 

 

94fafeef-c512-43d9-9d55-6e680d7fbc46

 

 

279f3228-7f2f-4104-b44e-db4aac955ca0

 

 

95141068-f930-4e6f-a5b4-e1d0a1bdabcd

 

 

a166db7d-b46b-4efb-9f7c-5872f8c5a025

 

 

d7b2c697-cd72-4182-941f-f969c76ce4a5

 

 

f76a30f9-eae3-4662-ac53-08390615b8db

 

49c080b4-b5d3-41f7-8443-591eb7cfc098

 

 

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا