عربية النواب: التعديل الوزارى جاء فى وقته.. والرئيس السيسي يشعر بنبض الشارع

القاهرة - سامية سيد - قال النائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن التعديل الوزارى الذى تم اليوم، وطال العديد من الوزارات، جاء فى وقته تماما من جانب القيادة السياسية وذلك لكونه يناسب التحديات المهولة التى تواجه الوطن أمام ظرف عالمى حساس وأزمة التضخم العالمي.

ونوه المغازى، فى تصريحات صحفية له اليوم، بأن التعديل الوزارى الذى طال وزارات عدة منها القوى العاملة والتعليم والسياحة والصحة والثقافة والانتاج الحربى وغيرهم، جاء معبرًا عن نبض الشارع المصرى فى التغيير والدفع بقيادات جديدة للمشهد السياسى والحكومى فى إطار الرؤية الوطنية العامة للدولة المصرية.

كما أكد رئيس عربية البرلمان، أن التعديل الوزارى مدروس للغاية من جانب القيادة السياسية والرهان على الوزراء الجدد فى استكمال مسيرة التنمية الشاملة، والتطور الهائل داخل الدولة المصرية، مشددا على أنه تم اختيار وزراء جدد، قادرين على تنفيذ خطة الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد.