شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة وطن" عن الوزراء الجدد: اختيار صائب وموفق والدولة كانت تحتاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء طارق نصير رئيس حزب حماة الوطن إن هناك إشادة كبيرة من حزب حماة الوطن بهذا التعديل الذى حدث لأنه في الغالب هذه الوزارات خدمية وهناك وزارات منها كان الناس يتمنى أن يتولى وزيرا الحقيبة مثل وزارة الصحة والتطوير الذى قام به الدكتور خالد عبد الغفار وهو قائم بأعمال الوزارة وننتطر من الوزير الكثير ونحتاج منه المزيد والمزيد.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل: الدكتور رضا حجازى من الناس التي تستحق وزارة التربية والتعليم وبشهادة كل المصريين هذا الرجل يستحق هذا الملف وله خبرة كبيرة.

وتابع: الاختيار الصائب للوزراء، هو استكمال لملفات الوزارة والشخصيات التي تم اختيارها مرتبطة بالملف مثل النائب أحمد سمير، وهو يعلم مدى احتياج الوزارة للتطوير والمجهود الكبير وعلى دراية بالملفات التي ستنهض بالصناعة والتجارة ، وملف الرى يحتاج إلى جهد كبير جدا واختيار وزير الرى اختيار صائب جدا، واختيارات التعديل اختيار موفق والدولة كانت تحتاجه.