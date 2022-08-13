شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على اللاعبين بعد فضيحة برينتفورد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فتح جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق، النار على لاعبين الشياطين الحمر، بعد الأداء الهزيل في الشوط الأول من مباراتهم أمام برينتفورد.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بنظيره برينتفورد، اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتلقى فريق مانشستر يونايتد هزيمة ثقيلة أمام نظيره برينتفورد، بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، ليواصل مستواه الهزيل الذي يظهر عليه منذ الموسم الماضي.

ويتواجد مانشستر يونايتد، في قاع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي دون نقاط، بعدما خسر مباراته الأولى والثانية في انطلاقة الدوري الإنجليزي.

تعليق جاري نيفيل على خسارة مانشستر يونايتد



وقال جاري نيفيل، في تصريحات نشرته شبكة "بي بي سي" العالمية: "إنها مباراة رجال ضد فريق أقل من 9 سنوات".

وتابع: "ظننت أن مانشستر يونايتد سيحقق أداءً أفضل، ولكنهم تعرضوا للهجوم والتخويف والتلاعب بدرجة لا يمكن تصديقها، برينتفورد يقدم أداءً رائعًا وينتشر تمامًا في الملعب".