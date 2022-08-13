شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الديمقراطي: التعديلات الوزارية تتوافق مع ملامح الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن التعديل الوزاري جاء مراعياً لفكر وسياسة الرئيس السيسي، التي دشن بها الجمهورية الجديدة التي نعيش ملامحها رويداً رويدا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي قام بهذا التعديل من أجل تطوير الأداء، موضحا أننا نعيش في ظل جمهورية جديدة لها قواعد مختلفة عن الظروف الفائتة.

وأوضح رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن هذه الوزارة تم تعيينها في يوليو 2018، والرئيس السيسي يتابع بكل دقة وأمانة، دقائق الحياة للمواطن المصري من بداية الشارع، وكما نراه في كل مكان يذهب إليه.