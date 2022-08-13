حزب مصر بلدى مشيدا بالتعديل الوزارى: يطور من الأداء الحكومى

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب مصر بلدى التعديل الوزارى الذى طال ثلاثة عشر حقيبة وزارية ويؤيد القيادة السياسية فى إجراء هذا التعديل.

وأكد حزب مصر بلدى فى بيان اليوم، أن التعديل الوزارى جاء فى توقيت مناسب لدعم وتطوير الأداء الحكومى إلى الأفضل لمصلحة الوطن والمواطن وذلك بضخ دماء جديده كخطوة هامة فى ظل المتغيرات العالمية، متابعا: "ونأمل أن يكونوا عند حسن ظن القيادة السياسية وأن يؤدوا عملهم بالذمة والصدق ويبدأو من حيث انتهى السابقين ويكونوا على قدر المسئولية مع توجيه الشكر لمن غادر منصبه.. وتحيا مصر".