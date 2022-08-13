حزب الوفد عن التعديل الوزارى: كان ضرورة والهدف منه الإصلاح الاقتصادى

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة: "المعايير والكفاءة تم مراعاتها فى الوزراء السابقين والجدد وأنا ليا وجهة نظر وملحوظة أن وزير الدولة أدرى من يختار وما يهمنى وزراء المجموعة الاقتصادية والتعليم".

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل: "وزير التعليم الدكتور طارق شوقى كفء وتم استبداله بوزير كفؤ أيضا، ولكن وزارة التعليم أمن قومى، والمجموعة الاقتصادية الحمد لله المركب سائرة ونحن أحسن من غيرنا ونحن قدمنا ورقة للإصلاح الاقتصادى والتعليم".

وتابع: "أنا كحزب معارض ما أقدرش أقول إنى مؤيد تماما لأن لدينا رؤية فى الإصلاح، وأنا ليا رأى طالما انا غير مشارك بالحكومة التعديل من ناحية المبدأ ضرورة ولن بالنسبة للتشكيل كنت أرى أن يشارك فى التشكيل وأن يكون لنا أعضاء فى هذه الوزارة، والهدف هو الإصلاح الاقتصادى ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وهى كلها مشاكل نعيشها".