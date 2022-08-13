صناعة النواب: أحمد سمير قادر على إدارة الملف باحترافية.. ويعلم مشكلات القطاع

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التعديل الوزارى الذى وافق عليه المجلس اليوم فى جلسته الطارئة التى دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء فى توقيت مناسب، لاسيما وأنه تناول عددا من الحقائب الهامة.

وأشار النائب فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه من بين هذه الحقائب الوزارية الهامة وزارة التجارة والصناعة، والتى تولى مسئوليتها المهندس أحمد سمير، مؤكدا على قدرته فى إدارة الملف باحترافية شديدة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزير الصناعة الجديد، سبق وتولى رئاسة لجنة الصناعة بالبرلمان، وعلى علم تام بكل مشكلات هذا القطاع الذى يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني.

ولفت معتز محمود، إلى أن وزير الصناعة والتجارة الجديد لديه أجندة بكل متطلبات قطاع الصناعة، خصوصا وأن الدولة تولى هذا الملف أهمية قصوى، وهناك تحركات حقيقية لدعم الصناعة الوطنية وعودتها لسابق عهدها.

ووجه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رسالة هامة للوزير الجديد، أكد خلالها أهمية استكمال المسيرة فيما يتعلق بالإجراءات التحفيزية لدعم الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد، وزيادة المكون المحلى، وإحياء الصناعات التى تأثرت فى الفترة الأخيرة وكذلك العمل على دعم الخريطة الصناعية.

وقال معتز محمود، إن قطاع الصناعة يمثل حجر الزاوية فى دعم ومساندة الاقتصاد الوطنى، والاهتمام به هو السبيل للخروج من الأزمة الراهنة التى أثقلت كاهل العديد من دول العالم.

وحرص رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، على توجيه التحية والتقدير للوزيرة السابقة نيفين جامع، لما قدمته من جهود ملموسة خلال فترة مسئوليتها عن وزارة الصناعة، مؤكدا أنها قدمت كل ما لديها فى خدمة هذا القطاع الهام والحيوي.