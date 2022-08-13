برلمانى: التعديل الوزارى استجابة لنبض الشارع المصرى لمجابهة التحديات العالمية

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب سامى نصر الله عضو مجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التى انطوى عليها التعديل الوزارى، الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم، إثر جلسة عاجلة دعى إليها، قائلا إن الوطن يمر بتحديات خطيرة، والتعديل الوزارى جاء فى الوقت المناسب تمامًا من جانب القيادة السياسية.

ولفت نصر الله، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن التعديل الوزارى الذى طال نحو 13 حقيبة وزارية منها التعليم والصحة والسياحة والقوى العاملة والثقافة والصناعة والرى وغيرها، جاء ليعبر عن نبض الشارع المصرى من جهة، والمطالبة بتجديد شباب الحكومة المصرية فى إطار الرؤية الوطنية الشاملة للوطن التى يقودها الرئيس السيسى من جهة ثانية.

وأضاف عضو البرلمان، أن اختيار وزراء جدد قادرين على تنفيذ خطة الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد، يحسب للقيادة السياسية المصرية.

وشدد النائب سامى نصر الله، على أن الرئيس السيسى وبالتوازى مع قرارات اقتصادية هائلة طوال الفترة الماضية، وقرارات ضخمة فى مجال الحماية الاجتماعية، دفع بالتعديل الوزارى ليناسب المرحلة الجديدة فى عمر الوطن.