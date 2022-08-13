شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الأحرار الاشتراكيين يشيد بالتغيير الوزارى الجديد: يزيد الرضا الشعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الكاتب الصحفى طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين بالتغيير الوزارى الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم طبقاً للدستور.

وأوضح الكاتب الصحفى طارق درويش أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى ستلعب دورا كبيراً فى زيادة الرضا الشعبى، مشيرًا إلى أهمية التكاتف فى المرحلة القادمة شعبا وأحزابا وقوى المجتمع المدنى مع قيادة الدولة ومؤسساتها وأمنها القومى للتغلب على الصعاب والتحديات التى تواجهنا وأن هذه التغييرات تعد بشرى لفتح باب الأمل.

وخلال جلسة عاجلة دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، جدد مجلس النواب الثقة فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، معلنا الموافقة على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى.