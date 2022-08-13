علاء عابد: توقيت التعديل الوزارى يعكس وعى القيادة السياسية بمتطلبات المرحلة

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ترحيبه بالتعديل الوزارى الذى وافق عليه مجلس النواب، خلال جلسته الطارئة، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مؤكدا أن التعديل يعكس وعى القيادة السياسية بمتطلبات المرحلة الحالية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كما أنها تعكس نبض الشارع واحتياجات المواطنين.

وأوضح عابد، فى تصريحات له، أن التعديل الوزارى يعكس أيضا اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير الأداء الحكومى فى بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلى والخارجى، وحرصه على حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن التعديل الوزارى جاء فى توقيت مهم لمواكبة التطورات السياسية والاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية، مشيدا بوعى الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية، وقدرته على التعامل مع تلك التحديات بقرارات سريعة وصائبة قادرة على مواجهة تلك التحديات وتداعياتها السياسية والاقتصادية.