شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: التغيير الوزارى كان منتظرا منذ فترة كبيرة خاصة الوزارات الخدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، إن التغيير الوزارى كان متوقعا خاصة فى وزارتى التربية والتعليم وكذلك وزارة الصحة، وكان مطلوب تغيير وزاري فيهم بشكل سريع، لأن فيهم أمور كثيرة يجب حلها، لافتا إلى أن اختيار الدكتور خالد عبد الغفار كوزير للصحة والدكتور رضا حجازى وزيرا للتربية والتعليم سيحل المشاكل والعقبات خاصة وأن لهم فترة يعملون فى هذه الملفات ويعلمون العقبات جيدا وقادرين على حلها.

وأضاف القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" اليوم" على قناة دى ام سى، أن التأمين الصحى الشامل أولوية مهمة جدا لوزير الصحة الجديد، وهو قادر على حلها لأن له فترة طويلة داخل هذه الوزارة ويعرف ما بها وما تحتاجه.

وتابع القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، يوجد حقائب وزارية لم يكن متوقعا تغييرها خاصة التى لا تمس الشارع المصرى بشكل مباشر، فوزيرة الهجرة قدمت مجهودا جبار لكن ظروفها الشخصية تحتاج إلى ضخ دماء جديدة ولتغيير الايقاع.

وأوضح القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، وجود نائب من البرلمان يتولى حقيبة وزارية شيئ مهم جدا لأنه وزير شاب وأيضا سياسى ناجح، والتغيير الوزارى كان منتظر من فترة كبيرة خاصة الوزارات الخدمية ونتمنى للوزراء الجدد استكمال المسيرة.