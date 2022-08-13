النائب أحمد فتحى: التعديل الوزارى يطور أداء بعض الوزارات خلال الفترة المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعىبمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييده للتعديل الوزارى الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم، والذى ضم 13 حقيبة وزارية، مؤكدا التعديل الوزارى هدفه تطوير أداء بعض الوزارات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فتحى، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة كانت تحتاج إلى بعض التغييرات وضخ دماء جديدة، يسهم فى تطوير الأداء فى بعض الملفات لتحسين حياة المواطنين، ولتحقيق معدلات نمو أعلى فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

وهنأ وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج على تجديد الثقة كوزيرة التضامن الاجتماعى، والاستمرار فى تولى حقيبة الوزارة، موضحا أنه كان هناك تنسيق وتعاون كبيرة بين مجلس النواب ووزارة التضامن الاجتماعى فى الكثير من الملفات خلال الفترة الماضية.

كما وجه النائب أحمد فتحى، الشكر للوزراء السابقين على جهودهم خلال السنوات الماضية، وبما بذلوه من جهد كبير فى خدمة الوطن لتطوير منظومة العمل داخل مؤسسات الدولة.