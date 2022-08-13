قوات الإطفاء تواجه حرائق الغابات في منطقة عسكرية سابقة في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - مونستر (ألمانيا) - (د ب ا):

اشتعلت النيران في قطعة من غابة ألمانية بموقع عسكري سابق بمدينة مونستر في ولاية هيسن.

وقالت إدارة الإطفاء إن الحريق اندلع بعد ظهر اليوم السبت.

وأضافت أن ستة من أفراد الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة خلال مكافحة الحريق.

وذكرت أن أعمال الإطفاء كانت صعبة لأن من المتوقع أن تكون هناك كميات من الذخيرة ما تزال في الموقع، ولذلك لم يمكن الوصول إلى بعض أجزاء منطقة الحريق.

انتقلت قوات الإطفاء من دوائر دارمشتات-ديبورج وأوفنباخ، وبيرجشتراسه إلى موقع الحريق لإخماده، وقال متحدث باسم قوات الإطفاء: "ربما تتم الاستعانة بمزيد من قوات الإطفاء"، مشيرا إلى أن تنظيف المكان ربما يستغرق عدة أيام، وأنه لم ترد تفاصيل أخرى عن سبب الحريق أو وقوع إصابات.