الحرس الوطني التونسي يحبط 12 عملية هجرة غير شرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ):

أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، عن إحباط 12 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة الليلة الماضية وإنقاذ 184 مجتازًا، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف المتحدث، في بيان اليوم السبت، أنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بالمنستير والمهدية من إلقاء القبض على خمسة أشخاص بصدد التحضير للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين بشأن المذكورين.