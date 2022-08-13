«قائد القوات الجوية» .. الفريق محمد سعد يتولي حقيبة الطيران

الشارقة - اميمة ياسر - بعد تعيينه اليوم وزيراً للطيران المدني ، نذكر في السطور التالية السيرة الذاتية للفريق محمد عباس

ولد الفريق محمد عباس في يناير 1961، وتخرج في إبريل 1982 ، وتم ترقيته إلى رتبة فريق في يوليو 2018 بعد توليه منصب قائد القوات الجوية.

حصل الفريق محمد عباس حلمى على بكالريوس طيران وعلوم عسكرية، وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية، والدورة العليا لكبار القادة، وتدرج في المناصب حتى وصل لقائد القوات الجوية المصرية.

حصل على عدة أنواط منها نوط الواجب العسكرى، وميدالية عن ثورة 25 يناير و 30 يونيو.

وحصل الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران الجديد، على ميدالية اليوبيل الفضى لنصـــر اكتوبـر 73، ميدالية العيد الخمسينى للقوات الجــــــوية، وميداليـة الخدمـة الطويلـة والقدوة الحسنـة، ميدالية 25 يناير، ميدالية 30 يونيو، ميدالية اليوبيل الماسى للقوات الجوية، ميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سينــاء.

أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري، بعد تصديق مجلس النواب عليهم اليوم.

وهم:

هاني سويلم وزيرا للري

خالد عبد الغفار وزير الصحة

أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

سها سمير جندي وزير للهجرة والتعاون الدولي

أحمد عيسي أبو حسين وزيرا للسياحة والآثار

محمد عباس هاشم وزيرا للطيران

محمد حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة

نيفين الكيلاني وزيرة للثقافة

هشام عبدالغني آمنة وزيرا التنمية المحلية

محمود كمال عصمت وزيرا لقطاع الأعمال

محمد صلاح الدين وزيرا للانتاج الحربي

رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني.

وقال الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله.

واختتم الرئيس السيسي بالقول: أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.