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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أنه نتيجة العمليات الهجومية لقوات الجيش الروسي والشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك، تم تحرير بلدة بيسكي في الجمهورية بشكل كامل.

روسيا: القوات المشتركة حررت بلدة بيسكي في دونيتسك بالكامل

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف. وتعتبر بيسكي من أقوى معاقل القوات الأوكرانية في دونباس.

وذكر كوناشينكوف أيضا أن ضربات جوية وصاروخية روسية وعمليات هجومية للقوات المشتركة خلال اليوم الماضي أدت إلى مقتل أكثر من 70 عسكريا أوكرانيا وإصابة 300 آخرين في منطقة خاركوف، وتصفية ما يصل إلى 270 من العناصر القومية المتطرفة إضافة إلى تدمير 22 قطعة من المعدات العسكرية، والقضاء على سريتين كاملتين من لواء ميكانيكي، في مناطق متفرقة من دونيتسك.

أكد الجيش الأوكراني، الجمعة، أنه يملك الآن القدرة على قصف جميع خطوط الإمداد الروسية تقريبا في المناطق التي يسيطر عليها.

وقال الجيش الأوكراني، إن "مدفعيته أصابت مستودع ذخيرة روسيا بالقرب من جسر رئيسي في الجنوب".



وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل 11 جنديا روسيا في المستودع بقرية فيسيله التي تبعد نحو 130 كيلومترا عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا".

ولم يصدر تعليق إلى الآن من السلطات الروسية على التقرير الخاص بالهجوم في إقليم خيرسون أو المدى المزعوم لقوة النيران الأوكرانية، ولم يتسن التحقق من هذه التقارير من مصادر مستقلة.



وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا إن جميع طرق الإمداد الروسية في الجنوب تقريبا تحت "سيطرة النيران" وهو ما يعني أن أوكرانيا قادرة على ضربها بأسلحة بعيدة المدى متى ما أرادت ذلك.

وفي إطار سياسة طرد السفراء منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا أمرت الجبل الأسود دبلوماسيا روسيا بمغادرة البلاد بسبب ما وصفته بـ "انتهاكات للأعراف"، مما دفع موسكو للتعهد بالرد.



وأعلنت الجبل الأسود عن هذا الإجراء على تويتر، لكنها لم تتطرق إلى التفاصيل.

وانضمت الدولة الواقعة في منطقة البلقان إلى صفوف المشاركين في فرض عقوبات دولية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية بأوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية قوله ردا على سؤال عن رد محتمل "روسيا ستقدم ردا ملائما".

وفي مارس/آذار وأبريل/نيسان أمرت وزارة خارجية الجبل الأسود ما مجموعه خمسة دبلوماسيين روس بمغادرتها بسبب انتهاكات للأعراف الدبلوماسية.

وذكرت تاس أن روسيا أمرت دبلوماسيا من الجبل الأسود في أواخر مايو/أيار بمغادرة أراضيها.

وأصدرت الأجهزة الأمنية الأوكرانية بيانا مشتركا، الجمعة، دعت فيه الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إرسال ممثلين إلى المواقع التي تحتجز فيها روسيا أسرى حرب أوكرانيين.

ويأتي الطلب في أعقاب مزاعم سابقة من جانب كييف بأن القوات الروسية عذبت وأعدمت سجناء، بما في ذلك تفجير معسكر لأسرى الحرب الأوكرانيين في أولينيفكا.

وتقول موسكو إن أوكرانيا قصفت المنشأة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 أسير حرب.



بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع دميتري كوليبا وزير خارجية أوكرانيا العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا في مدينة إسطنبول بين أوكرانيا وروسيا وتركيا بمشاركة منظمة الأمم المتحدة، بشأن السماح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.

وجدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التأكيد على استعداد دولة الإمارات التام لدعم الجهود المبذولة كافة لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.