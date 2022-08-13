شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى: وقت التعديل دقيق.. والوزراء الجدد غلب عليهم طابع التكنوقراط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة إجراء العديل الوزارى فى هذا التوقيت الحرج الذى بمر به العالم، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية تلقى بظلالها على الاقتصاد المصرى، وهو ما يتطلب تجديد نشاط الحكومة، وتغيير الوجوه التى لم تحقق المأمول منها خلال الفترة الماضية، أو التى أدت المأمول خلال المرحلة الماضية، ولكن المرحلة الجديدة تطلب أشخاص جدد بفكر جديد.

وقال "الجندي"، إن اختيار الدكتور هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، وزيرا للموارد المائية والرى اختيار موفق، ويناسب التوجه المصرى فى حسن إدارة واستغلال المواد، خاصة ملف المياه الذى يعتبر أحد الملفات الحيوية والتى تمس الأمن القومى المصرى، وفى حاجة إلى إدارة رشيدة وفكر معاصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الفترة الماضية شهدت تراجع القطاع السياحى المصرى رغم ما يمتلكه من مقومات، وهو ما يشير إلى حاجته إلى إدارة جديدة، وتخطيط دقيق، حتى نتمكن من إعادة القطاع إلى وضعه الطبيعى على الخريطة العالمية، وهو ما سيساهم فى تحسين الاقتصاد المصرى، وتعزيز فرص العمل لمئات الشباب.

وشدد "الجندي"، على حاجة التنمية المحلية إلى تجديد دماء، لحل مشاكل المحليات المتراكمة منذ عقود، متوقعا أن يعقب تعيين اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية، حركة واسعة للمحافظين، لتحسين أداء المحليات على جميع المستويات.

وأكد "الجندي"، أن التشكيل الوزارى الجديد غلب عليه الطابع التكنوقراط، حيث تم اختيار الوزراء على أساس خبرتهم فى مجالاتهم وما يمتلكونه من علوم تمكنهم من إدارة هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، متمنيا أن تتمكن الحكومة فى ثوبها الجديدة من إعادة الأمور إلى نصابها.