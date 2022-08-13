شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يهنئ أحمد سمير لتعيينه وزيرا للصناعة.. والأخير يوجه الشكر للمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد سمير صالح، عضو المجلس ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بعد تعيينه وزيرا للتجارة والصناعة فى التعديل الوزارى الجديد على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، متمنيا له التوفيق والسداد فى مهمته الجديدة وزيرا للتجارة والصناعة.

ووجه النواب التهنئة للنائب أحمد سمير بعد تعيينه وزيرا للصناعة والتجارة، وصفقوا بترحيب شديد عند إعلان اسمه ضمن الأسماء التى تضمنها التعديل الوزاري.

ومنح رئيس مجلس النواب، الكلمة للدكتور أحمد سمير، وبدوره قال "سمير": "قضيت 7 سنوات تعلمت منكم الكثير، وتعاونا إننا نطلع منتج كويس رسالتى لزملائى هافتقدكم كثيرا".

وتابع سمير: "أشكر حضراتكم جميعا من أصغر فرد فى المجلس تعامل معى حتى شخص حضرتك سيادة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس".

واستطرد: "الرسالة الأخيرة للشباب عندك فرصة اشتغل وهتلاقى مكانك".

ومازح الدكتور أحمد سمير صالح، المرشح لتعيينه وزيرا للتجارة والصناعة، النواب، قائلا: "عايزكم تخفوا عليا دلوقتى هنتقل لصفوف التنفيذيينـ".

وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس: "باسمكم جميعا نتقدم للنائب أحمد سمير صالح على ترشحه للمنصب وندعو له التوفيق له".

وتنص المادة 147 من الدستور على أن:

لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.