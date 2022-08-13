"الكلاب كانت أرحم عليها منه".. صدمة في البحيرة بعد محاولة شاب اغتصاب فتاة في الشارع- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

شعور بالصدمة سيطر على أهالي كفر الدوار، بمحافظة البحيرة ، عقب تداول مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة لشاب يعتدي على فتاة ويطرحها أرضًا محاولًا اغتصابها بأحد شوارع المدينة.

وعلقت إحدى السيدات قائلة: "الكلاب كانت أهون عليها منك إيه الرعب إللي البنت عاشته ده يارب، منك لله".

وطالب أهالي المدينة بسرعة ضبط هذا الشاب واتخاذ الإجراءات القانونية معه،

علقت علياء عادل: "انا الفيديو ده هيموتنى والله، اعمل ايه طيب انا انزل حاطة بنتى فوق كتفى كده مش فى ايدى ولا أعمل ايه".

وأظهر المقطع شاب يعترض طريق فتاة ويعتدي عليها، بمنطقة سوق بانيليا، فيطرحها أرضًا ويسحلها، محاولًا اقتيادها، لمكان جانبي، لولا تدخل بعض الأهالي بعد سماع أصوات صرخات الفتاة.

وقال ناشر المقطع إن الواقعة بدأت بعدما طارد أحد كلاب المنطقة الفتاة، فاضطرت للخري وسقط منها فردة "صندل"، وهنا نادى عليها الشاب المعتدي ليناولها إياها، فتوقفت لتفاجأ به يبدأ في الاعتداء عليها.

وأضاف أن هذا الشاب مشهور بالتسكع في مناطق مختلفة من المدينة، والواقعة حدثت صباح أمس الجمعة، وهو توقيت تكون فيه جميع المحال مغلقة، مما سهل له الاعتداء عليها.