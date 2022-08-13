طارق شوقي خارج التربية والتعليم.. رحيل تصدر "التريند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عبدالرحمن:

تصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، قائمة الأكثر تداولا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وذلك قبل ساعات قليلة من الإعلان رسميا عن مغادرة شوقي منصبه في التشكيل الوزاري الجديد وتولى الدكتور رضا حجازي خلفا له.

وانطلقت فعاليات الجلسة الطارئة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع ساعات الصباح الأولى اليوم السبت، للنظر في التعديل الوزاري الجديد والذي يشمل 13 حقيبة وزارية، بحضور أغلبية أعضاء مجلس النواب الذين تم دعوتهم من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب مساء أمس لانعقاد جلسة طارئة لنظر أمر عاجل.

وتفاعل الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "فيس بوك"، وتويتر على خبر رحيل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم منصبه في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتولي الدكتور رضا حجازي خلفا له.

وقال محمد يوسف، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على خبر رحيل طارق شوقي: "يا رب تكون انفراجة لطلاب الثانوية العامة".

وقال بدوي الماجيكو على حسابه على تويتر: "هو خبر مش عارف يفرحكم ولا لا"، بينما علق أحمد على حسابه على تويتر: "خروج وزير التعليم طارق شوقي من الوزارة.. لكن للأسف الطلاب وأولياء الأمور هم من دفعوا الفاتورة"، وأضاف: "هنا سؤالان: الأول: هل رحيله كافي؟ والثاني: هل اختيار رضا حجازي نائب بديلا له يعني تغيير سياسة الوزارة؟.

وعلقت دعاء على خبر رحيل الدكتور طارق شوقي قائلة: "أنا لسه والله كنت بدعي من كام يوم، يارب لما أبنى يدخل ثانوية عامة ملاقيش طارق شوقي موجود"، بينما قالت سلمي الوكيل: "هل في أحلى من إنك تصحى من النوم على خبر رحيل طارق شوقي؟! مفيش طبعاً".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الرئيس إلى أن ذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعا من أجله.

وتابع: أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلا عنهم.