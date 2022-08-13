لعب كرة القدم في العلمين.. الظهور الأخير لوزير الري قبل مغادرة الوزارة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد البدري:

وافق مجلس النواب خلال جلسة عامة طارئة، اليوم السبت، على تعديل وزاري ضم 13 حقيبة وزارية منها حقيبة وزارة الموارد المائية والري التي كان يتولاها الدكتور محمد عبد العاطي.

وكان آخر ظهور للدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق، قبل ساعات من التعديل الوزاري خلال مشاركته في أنشطة رياضية متنوعة بالمهرجان الرياضي بمدينة العلمين الجديدة، رفقة وزراء الشباب والرياضة والزراعة والمجالس النيابية.

وبحسب ما ذكره بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة، شارك الوزراء في مباراة كرة قدم استعراضية مع مجموعة من اللاعبين ذوي القدرات الخاصة والهمم من قصار القامة؛ كما شاركوا في أنشطة رياضية متنوعة مثل لعب تنس الطاولة والراكت.

يذكر أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه البرلمان اليوم، يضم "رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني، عاطف سويلم، وزيرا للري، خالد عبد الغفار، وزيرا للصحة، أيمن عاشور، وزيرا للتعليم العالي، سهى سمير ناشد، وزيرا للهجرة وشئون المصريين بالخارج".

كما يشمل التعديل الوزاري "أحمد عيسى أبو حسين، وزيرا للسياحة والآثار، أحمد سمير صالح، وزيرا للتجارة والصناعة، الفريق محمد عباس حلمي، وزيرا للطيران المدني، حسن شحاته وزيرا للقوى العاملة، نيفين الكيلاني، وزيرا للثقافة، اللواء هشام آمنة، وزيرا التنمية المحلية، محمود عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام، اللواء محمد صلاح الدين، وزيرا للإنتاج الحربي".

اقرأ أيضا

4 وزراء يلعبون كرة القدم مع ذوي الهمم في العلمين - صور