استغلال وتجاوزات بالجملة.. ننشر أسماء الشواطئ المخالفة بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تشكيل لجنة لحصر عدد مخالفات كل شاطئ لتحديد الشواطئ التي سيجري فسخ التعاقدات معها طبقا لما نصت عليه كراسات الشروط وبنود التعاقد.

وأوضح رئيس الإدارة، أن عقوبة الشواطئ المخالفة تتضمن عدة خطوات تبدأ بتوجيه إنذار للمستأجر للمخالفة الأولى ويعقبها ثلاثة غرامات مالية خلال الموسم الواحد مضاعفة القيمة.

وأشار إلى أنه بعد استنفاذ تلك الغرامات يجري فسخ التعاقد وهو ما يمثل خسارة مالية للمستأجر بعد حرمانه من استكمال فترة التعاقد ومصادرة التأمين النهائي ومنعه من التقدم لأي مزايدات أخرى مستقبلًا.

وأكد رشاد، أنه لن يكون هناك تهاون مع من يستغل المواطنين أو يعكر صفو يومهم ويجبرهم على دفع مبالغ مالية دون وجه حق، لأن المواطن أتى إلى الشواطئ للاستمتاع وقضاء وقت سعيد ولن يقبل أبدًا أن يتعرض للابتزاز أو سوء المعاملة- بحسب قوله.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية صدق على توقيع غرامات مالية على مستأجري 9 شواطئ هي " الهانوفيل، البيطاش المميز، الدخيلة الشرقي، الصفا، إسكندرية الغربي، السلام1، الزهور، الإسكندر، إيناس حقي".

وتنوعت مخالفات تلك الشواطئ ما بين فرض إكراميات على رواد الشاطئ، فرض رسوم دخول لدورات المياه، السماح بخروج المصطافين بملابس غير لائقة، مخالفة الأسعار المقررة بكراسة الشروط، بالإضافة إلى سوء معاملة الرواد على الشاطئ.

وتضمنت المخالفات إقامة حفلات بدون تصريح، ضوضاء ناجمة عن ارتفاع صوت سماعات الصوت، فضلا عن عدم إعلان قائمة أسعار كافتيريا الشاطئ للجمهور.