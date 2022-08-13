كييف: مقتل 43ألف جندي روسي منذ غزو أوكرانيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب ا):

أعلنت أوكرانيا القضاء على 43ألف جندي روسي - بينهم 200يوم أمس فقط- منذ اندلاع الحرب في 24فبراير الماضي وحتى اليوم السبت.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وبحسب البيان، تم تدمير 1856 دبابة 4115عربة مدرعة و 978نظام مدفعية و261منظومة صواريخ متعددة ،و136وحدة للدفاع الجوي ، و223طائرة حربية و193مروحية.

وتضمن البيان تدمير 779مسيرة للعمليات التكتيكية و 187صاروخ كروز و15سفينة/زورق و 3036عربة وصهريج وقود و 91وحدة من المعدات الخاصة منذ بدء الغزو.

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