إسبانيا تطلق مشروعا تجربيا لاستيراد الحبوب الأوكرانية عبر القطار

اسماعيل عبد الحي - أطلقت إسبانيا مشروعا تجريبيا لاستيراد الحبوب من أوكرانيا بالقطار لاستكشاف مدى إمكانية استخدامه إذا أغلقت الطرق البحرية أو تم حظرها بسبب الحرب.

ويتالف قطار "رينفي" للشحن "من 25 حاوية طول كل منها 12 مترا"، وقد غادر مدريد مساء الثلاثاء الماضي كجزء من المشروع الإسباني، متوجها إلى بلدة خيلم البولندية القريبة من الحدود الأوكرانية، حسب بيان لوزارة النقل الاسبانية.

وسيقطع القطار 2400 كيلومتر إلى خيلم حيث سيجمع 600 طن من الحبوب ويعود إلى برشلونة مطلع سبتمبر القادم.

وقالت الوزارة في بيان "هذا مشروع تجريبي... لإثبات الجدوى الفنية والاقتصادية لنقل الحبوب عبر شبكة السكك الحديد التي تعبر أوروبا من لودز في بولندا إلى برشلونة".

وأشارت إلى أن المشروع الجديد سيساعد أيضا "في معرفة مدى قدرة النقل البري على دعم الطرق البحرية".

سكاي نيوز