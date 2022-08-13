إخماد الحريق في خزانات النفط في كوبا

أعلنت الحكومة الكوبية الجمعة إخماد الحريق الذي استعر لمدة أسبوع في مستودع للنفط في غرب كوبا وأدى إلى مقتل شخصين وفقدان 14 آخرين وجرح 132 شخصاً.

وكتبت الرئاسة الكوبية على تويتر «في الساعة السابعة صباحاً تم الإعلان عن انتهاء الحريق». وأضافت الرئاسة أن حوالى ستين خبيرًا في الطب الشرعي دخلوا منطقة الكارثة في محاولة للعثور على جثث مفقودين.

واندلع الحريق الناجم عن صاعقة في الخامس من آب/أغسطس في مستودع النفط في ماتانزاس، وهو الأكبر في كوبا ويقع على بعد مئة كيلومتر شرق هافانا.

واحترقت أربعة خزانات يمكن أن تحوي ما يصل إلى 52 مليون لتر من النفط الخام أو المازوت، من أصل ثمانية موجودة في الموقع.

ولقي اثنان من رجال الإطفاء حتفهما في الحريق الذي أسفر أيضاً عن إصابة 132 شخصاً بجروح، كان 23 منهم ما زالوا في المستشفى الجمعة. وأربعة من الجرحى في حالة حرجة.

ويتوقع أن تؤدي خسارة ملايين اللترات من المحروقات الأساسية لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلى تفاقم الوضع الصعب لإمدادات الكهرباء في الجزيرة.