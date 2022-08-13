مقتل 11 إثر اشتباكات بين أفراد عصابتين بمدينة حدودية مكسيكية (أ ف ب).

أعلنت السلطات اليوم الجمعة أن 11 شخصاً معظمهم من المدنيين لاقوا حتفهم بعد أن تسببت مواجهة بين أفراد عصابتين في سجن بمدينة واريز الحدودية المكسيكية في أعمال شغب واشتباكات بالرصاص.

وقال ريكاردو ميخيا نائب وزير الأمن إن اشتباكاً وقع في السجن أمس الخميس بين أعضاء في جماعة «سينالوا»، التي كان يقودها في السابق أواكين (إل شابو) جوزمان، وأفراد من جماعة لوس ميكسيكلز المحلية.

وأضاف ميخيا الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي معتاد في حضور الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن أعمال الشغب اندلعت بعد ذلك وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة أربعة بالرصاص. وأوضح أن 16 شخصاً آخرين أصيبوا في الاشتباك.

ولم تفصح السلطات عن سبب الاشتباك.