بغداد.. حادث مأساوي ينهي حياة أم وابنتها ويصيب أربعة آخرين (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "حادث اصطدام وقع بين ثلاث مركبات على طريق مطار المثنى بجانب الكرخ في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، ان "سبب الحادث، هو السرعة الشديدة وعدم الانتباه، مما ادى الى عدم السيطرة على المركبة، وعبورها على الممر الاخر".



واشار الى ان "الحادث أدى إلى وفاة شخصين (أم وابنتها) وإصابة اربعة اخرين من بينهم ضابط برتبة عميد، ومفوض منسوبين الى مديرية المرور العامة".