شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض يصدر بيانا بخصوص عملية طعن الكاتب سلمان رشدي.. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر البيت الأبيض بيانا دان فيه "الاعتداء المشين" على سلمان رشدي، الكاتب البريطاني هندي الأصل، مؤلف رواية "آيات شيطانية" التي تلقى تهديدات بالقتل بسببها منذ عقود.

البيت الأبيض يصدر بيانا بخصوص عملية طعن الكاتب سلمان رشدي.. التفاصيل الكاملة



وفي بيان له، أوضح جيك ساليفان، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، قائلا: "البلاد والعالم شهدا اليوم اعتداء مشينا على الكاتب سلمان رشدي"، مشيرا إلى أن هذا الهجوم "عمل عنف مروع"، مؤكدا أن "إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس تصلي من أجل شفائه العاجل".

تجدر الإشارة إلى أنه تم وضع سلمان رشدي، مؤلف كتاب "آيات شيطانية'' الذي صدرت فتوى إيرانية بهدر دمه قبل ثلاثين عاما، على جهاز تنفس اصطناعي بعد أن طعن في الرقبة والبطن في ولاية نيويورك الجمعة بيد رجل تم اعتقاله، في حين قال أندرو ويلي، وكيل الكاتب البريطاني، لصحيفة نيويورك تايمز: "الأخبار ليست سارة..قد يفقد إحدى عينيه، وقطعت أعصاب ذراعه وطعن في الكبد".

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هجوم الطعن الذي تعرض له الكاتب سلمان رشدي بنيويورك.

وقال ماكرون على تويتر: "منذ 33 عاما، يجسد سلمان رشدي الحرية ومحاربة الظلامية... نضاله هو نضالنا، وهو نضال عالمي. اليوم، نقف إلى جانبه أكثر من أي وقت مضى".



يأتي ذلك فيما قالت شرطة نيويورك في إفادة صحفية، إن المشتبه في الهجوم على الروائي سلمان رشدي يبلغ من العمر 24 عاما.

وتابعت "الحاضرون نجحوا في إسقاط المشتبه به قبل القبض عليه"، مضيفة "رشدي ما زال يخضع لجراحة".



الشرطة قالت أيضا، "ننسق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي للكشف دوافع منفذ هجوم طعن الكاتب سلمان رشدي".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن وكيل أعمال سلمان رشدي قوله "إن الكاتب يخضع لجراحة".

وتعرّض الكاتب البريطاني سلمان رشدي، مساء الجمعة، إلى هجوم في أثناء وجوده على مسرح ندوة لمعهد Chautauqua للآداب في مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكر مراسل لوكالة أنباء "أسوشيتدبرس" كان موجودا لتغطية الندوة أنه شاهد رجلا صعد على المسرح وبدأ في "لكم أو طعن" سلمان رشدي قبل أن يقدم محاضرة كانت مقررة له.

وذاع صيت رشدي البالغ حاليا 75 عاما بعدما أصدر روايته الثانية "أطفال منتصف الليل" العام 1981 التي حازت تقديرات عالمية وجائزة بوكر الأدبية. وتتناول الرواية مسيرة الهند من الاستعمار البريطاني إلى الاستقلال وما بعده.

لكن روايته "آيات شيطانية" التي صدرت عام 1988 أثارت جدلا كبيرا وأصدر الخميني فتوى بهدر دمه، واعتبر بعض المسلمين أن الرواية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، تعرض الكاتب سلمان رشدي للطعن، مشيرا إلى أنه يشعر بالفزع.

قال جونسون في تغريدة عبر "تويتر": "منزعج من تعرض السير سلمان رشدي للطعن أثناء ممارسته حقا يجب ألا نتوقف عن الدفاع عنه، في الوقت الحالي أفكاري مع أحبائه.. نأمل جميعا أن يكون بخير".



وأعلنت الشرطة الأمريكية القبض على منفذ هجوم طعن الكاتب البريطاني سلمان رشدي، وقالت الشرطة، إن سلمان رشدي تعرض لطعنة في العنق على ما يبدو، ونُقل إلى المستشفى بمروحية.

وتعرّض الروائي البريطاني (هندي الأصل) سلمان رشدي إلى هجوم في أثناء وجوده على مسرح ندوة لمعهد Chautauqua للآداب في مدينة نيويورك الأمريكية.



وذكر مراسل لوكالة أنباء "أسوشيتدبرس" كان موجودا لتغطية الندوة أنه شاهد رجلا صعد على المسرح وبدأ في "لكم أو طعن" سلمان رشدي قبل أن يقدم محاضرة كانت مقررة له.

أعلنت الشرطة الأمريكية، الجمعة، القبض على منفذ هجوم الطعن على الكاتب البريطاني سلمان رشدي.

وقالت الشرطة الأمريكية إن سلمان رشدي تعرض لطعنة في العنق على ما يبدو، ونُقل إلى المستشفى بمروحية.



وتعرّض الروائي البريطاني (هندي الأصل) سلمان رشدي إلى هجوم في أثناء وجوده على مسرح ندوة لمعهد Chautauqua للآداب في مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكر مراسل لوكالة أنباء "أسوشيتدبرس" كان موجودا لتغطية الندوة أنه شاهد رجلا صعد على المسرح وبدأ في "لكم أو طعن" سلمان رشدي قبل أن يقدم محاضرة كانت مقررة له.

وقال متحدث باسم معهد Chautauqua إنه تم استدعاء موظفي الخدمات الطبية والشرطة إلى المكان، لكنه لم يوضح أي تفاصيل إضافية حول الحادث.

الكاتب سلمان رشدي وُلد في 19 يونيو/ حزيران 1947، هو روائي وكاتب مقالات بريطاني من أصل هندي كشميري.

فازت روايته الثانية أطفال منتصف الليل (1981) بجائزة بوكر الأدبية في عام 1981، إذ اعتُبرت "أفضل رواية لجميع الفائزين" في مناسبتين منفصلتين احتفالًا بالذكرى الخامسة والعشرين والأربعين لجائزة بوكر الأدبية.

ارتكز رشدي في الكثير من أعماله الأدبية القصصية على شبه القارة الهندية. جمع رشدي في أسلوبه الأدبيّ ما بين الواقعية السحرية والخيال التاريخي؛ إذ تُعنى أعماله بالعديد من الروابط والاختلالات والهجرات بين الحضارات الشرقية والغربية.