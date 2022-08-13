شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية يجتمع بمقر إرادة جيل.. تيسير مطر: نناقش محاور الحوار والوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع تحالف الأحزاب المصرية المنضم تحت رايته 42 حزبا سياسيا، مساء اليوم السبت بمقر حزب إرادة جيل، وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب، إن أجندة اجتماع اليوم تتبلور حول مناقشة محاور الحوار الوطني.

وأضاف "مطر" أن جدول الأعمال سيناقش أيضا ترشيحات أحزاب التحالف للمؤتمر العام للتحالف، وترشيحات رؤساء الأحزاب لممثلي كل حزب في محاور مؤتمر الحوار الوطني الثلاث وهي المحور السياسى والاقتصادي والاجتماعي".

جدير بالذكر تحالف الأحزاب المصرية، عبر عن سعادته وترحيبه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى حمل رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكامًا قضائية نهائية.

وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، فى عن التحالف باللغتين العربية والإنجليزية، معللا صدروهم بيان باللغة الإنجليزية بقوله :"البيان يوجه رسالة إلى العالم الخارجى ومنظمات حقوق الإنسان".

وأشار إلى أن قرارات العفو الرئاسى تأتى استكمالًا لجهود القيادة السياسية فى مساعيها المتعلقة فى الإفراج عن المحبوسين، ممن لم يرتكبوا عنفًا ضد المصريين، وأن قرار العفو الرئاسى وما سبقه من قرارات، فى هذا الصدد، يؤكد أننا مقبلون على فترة تشهد انفراجات كبيرة فى كافة الملفات، وهو ما يؤكد صدق نوايا الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إجراء حوار وطنى بين جميع أطياف المجتمع المصرى من الوطنيين الشرفاء سواء معاضة أو موالاة، دونما استثناء.