شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل نائب التنسيقية ينجح فى حل مشكلة مياه الشرب بمنطقة خورشيد القبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حل مشكلة مياه الشرب، بمنطقة خورشيد القبلية بقسم ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية.

وتواصل النائب محمد إسماعيل مع كل من رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة وتمت المعاينة من قبل لجنة ميدانية بحضور القيادات الطبيعية بالمنطقة وبعد التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل وتسهيل الإجراءات اللازمة للحفر وصيانة المحابس، تم حل المشكلة الخاصة بانقطاع المياه لفترات طويلة عن المنطقة.

ووجه النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للشعبة الهندسية بقيادة المنطة الشمالية ورجال شركة الصرف الصحى على سرعة الاستجابة.