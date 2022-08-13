شكرا لقرائتكم خبر عن 610 طلبات خدمية و13 أداة رقابية.. حصاد نشاط النائب محمد تيسير مطر خلال دور الانعقاد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب محمد تيسير مطر عضو أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- المشاركة فى 39 جلسة عامة

- المشاركة فى 1 ندوات وفعاليات

- 46 حضورا باللجان النوعية

-610 طلبا خدميا من بينهم إشهار دائم وتطوير مركز شباب دار السلام

- 41 زيارة من بينهم زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون ضمن وفد من لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب

- استخدام 13 أدوات رقابية من بينهم طلب إحاطة حول غياب الخدمات عن منطقة دار السلام والبساتين

- 208 ظهورا إعلاميا