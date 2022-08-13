بعد إعلان الانتصار على كوفيد... كوريا الشمالية تلغي إلزامية استخدام الكمامات

كوريا الشمالية تلغي إلزامية استخدام الكمامات (أ ف ب).

قالت وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت إن كوريا الشمالية ألغت إلزامية استخدام الكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي الأخرى مع إعلان الزعيم كيم جونغ أون الانتصار على جائحة كوفيد -19، وذلك بعد ثلاثة أشهر من أول اعتراف لها بتفشي الفيروس في البلاد.

وترأس كيم اجتماعاً بشأن فيروس كورونا يوم الأربعاء وأمر برفع الحد الأقصى من إجراءات مكافحة الوباء المفروضة في أيار، مضيفاً أن كوريا الشمالية يجب أن تحافظ على «حاجز فولاذي قوي لمكافحة الوباء».

وفي ظل التحول إلى نظام «عادي» لمكافحة الوباء من نظام «المستوى الأعلى»، ألغت كوريا الشمالية إلزامية وضع الكمامات والقواعد الأخرى في جميع المناطق باستثناء المناطق الحدودية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية.