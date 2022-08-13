انت الان تتابع خبر الموقف المروري لشوارع الكرخ والرصافة – عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، الموقف المروري لشوارع الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حركة السير والمرور جيدة و انسيابية عالية في جانب الرصافة".
وأضاف البيان، أن "حركة السير والمرور جيدة في كافة التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية".
وأشار الى أن "مفارز مديرية المرور متواجدة لتنظيم حركة السير والمرور على مدار اليوم".
وأضاف البيان، أن "حركة السير والمرور جيدة في كافة التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية".
وأشار الى أن "مفارز مديرية المرور متواجدة لتنظيم حركة السير والمرور على مدار اليوم".