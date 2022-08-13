الموقف المروري لشوارع الكرخ والرصافة – عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حركة السير والمرور جيدة و انسيابية عالية في جانب الرصافة".

وأضاف البيان، أن "حركة السير والمرور جيدة في كافة التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية".



وأشار الى أن "مفارز مديرية المرور متواجدة لتنظيم حركة السير والمرور على مدار اليوم".